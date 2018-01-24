Самед Сеидов: Турция начала военную операцию в Сирии в целях борьбы с терроризмом

Страсбург. 24 января. REPORT.AZ/ "Турция начала военную операцию в Сирии в целях борьбы с терроризмом".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом сегодня во время зимней сессии ПАСЕ при обсуждениях на тему "Военное вмешательство Турции в Сирию" заявил вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

По его словам, Турция ведет борьбу против опасных для мира террористических группировок: "Если какое-то государство старается для возможности спокойной жизни людей, мы должны называть это не оккупацией, а антитеррористической операцией. Турция пытается привлечь внимание мира к данному вопросу и заявила, что не намерена оккупировать территорию какого-либо государства. Сегодня мы должны поддержать усилия Турции в борьбе с террористическими организациями во имя безопасности людей".

С.Сеидов заявил, что от терроризма страдает не только Турция, но и ряд стран мира: "Терроризм является источником опасности для всех государств. В результате оккупационной политики соседней страны Азербайджан также потерял часть своей территории, более 1 млн людей стали беженцами и вынужденными переселенцами".