Сахиба Гафарова сегодня примет участие на похоронах королевы Елизаветы II

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сегодня примет участие на похоронах королевы Елизаветы II.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сегодня примет участие на похоронах королевы Елизаветы II.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter.

"Я горжусь тем, что председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова также примет участие в сегодняшних государственных похоронах", - сказал посол.

Ранее cообщалось, что спикер Милли Меджлис Сахиба Гафарова прибыла в Лондон.

В Вестминстерском дворце гроб с королевой пробудет до 10:35, после чего военнослужащие 1-го батальона Гренадерской гвардии перенесут его на орудийный лафет, и он отправится в последний путь. Позднее в понедельник в Вестминстерском аббатстве пройдет поминальная служба, после чего тело монарха будет доставлено в замок Виндзор под Лондоном, где оно и будет захоронено в 19:30 по местному времени.