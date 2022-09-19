Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сегодня примет участие на похоронах королевы Елизаветы II.
Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter.
"Я горжусь тем, что председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова также примет участие в сегодняшних государственных похоронах", - сказал посол.
Ранее cообщалось, что спикер Милли Меджлис Сахиба Гафарова прибыла в Лондон.
В Вестминстерском дворце гроб с королевой пробудет до 10:35, после чего военнослужащие 1-го батальона Гренадерской гвардии перенесут его на орудийный лафет, и он отправится в последний путь. Позднее в понедельник в Вестминстерском аббатстве пройдет поминальная служба, после чего тело монарха будет доставлено в замок Виндзор под Лондоном, где оно и будет захоронено в 19:30 по местному времени.