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    Руководитель диаспоры встретился с вице-президентом парламента Люксембурга

    Делегация намерена провести в Люксембурге обсуждения касательно нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Сахиль Гасымов встретился с I вице-президентом Люксембургского парламента Лоруентом Мосар.

    Как сообщили Report из Госкомитета по работе с диаспорой, на встрече были обсуждены положение проживающих и работающих в этой стране наших соотечественников, коснулись вопросов об их интеграции в общество и об Азербайджане.

    Здесь также коснулись предстоящего в декабре визита в эту страну членов межпарламентской дружественной группы Азербайджан-Люксембург.

    Было отмечено о намерении нашей делегации провести в Люксембурге ряд важных встреч и обсуждений касательно армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. 

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