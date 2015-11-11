 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Россия выступает за аудит работы БДИПЧ ОБСЕ

    Замглавы МИД России: Хотим узнать, как и на какие проекты расходуются деньги

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Россия выступает за аудит работы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции заместитель главы МИД России Алексей Мешков.

    "Необходимо иметь контроль со стороны руководящих органов ОБСЕ за деятельностью, в том числе и БДИПЧ, - сказал он. - Поэтому логичен вопрос об аудите БДИПЧ. Хотим узнать, как и на какие проекты расходуются деньги, откуда возникают добровольные взносы и на какие заказы они идут".

    "Это вполне справедливое требование", - добавил Мешков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi