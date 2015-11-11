Россия выступает за аудит работы БДИПЧ ОБСЕ

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Россия выступает за аудит работы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции заместитель главы МИД России Алексей Мешков.

"Необходимо иметь контроль со стороны руководящих органов ОБСЕ за деятельностью, в том числе и БДИПЧ, - сказал он. - Поэтому логичен вопрос об аудите БДИПЧ. Хотим узнать, как и на какие проекты расходуются деньги, откуда возникают добровольные взносы и на какие заказы они идут".

"Это вполне справедливое требование", - добавил Мешков.