Резидент-координатор ООН в Азербайджане поделилась публикацией о Баку
Резидент-координатор ООН в Азербайджане поделилась публикацией о БакуРезидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поделилась публикацией по случаю третьей годовщины своего пребывания в Баку.
Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поделилась публикацией по случаю третьей годовщины своего пребывания в Баку.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на ее странице в социальной сети "Х".
"Отмечаем три года пребывания в городе ветров - Баку! От потрясающего комплекса Огненных башен до исторического Старого города - здесь объединились Восток и Запад. Да здравствует богатая культура, вкусная кухня и радушные люди, которые сделали этот путь незабываемым" - говорится в публикации.
Celebrating 3 years in the city of winds! From the stunning Flame Towers to the historic Old City, We’ve embraced the blend of East and West. Here’s to the rich culture, delicious cuisine, and the warm people who’ve made this journey unforgettable.#Bakupic.twitter.com/f0Z71PZf4p