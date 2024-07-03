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Резидент-координатор ООН в Азербайджане поделилась публикацией о Баку

Резидент-координатор ООН в Азербайджане поделилась публикацией о Баку Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поделилась публикацией по случаю третьей годовщины своего пребывания в Баку.
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 19:56
Резидент-координатор ООН в Азербайджане поделилась публикацией о Баку

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поделилась публикацией по случаю третьей годовщины своего пребывания в Баку.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на ее странице в социальной сети "Х".

"Отмечаем три года пребывания в городе ветров - Баку! От потрясающего комплекса Огненных башен до исторического Старого города - здесь объединились Восток и Запад. Да здравствует богатая культура, вкусная кухня и радушные люди, которые сделали этот путь незабываемым" - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi Azərbaycandakı fəaliyyətinin üçüncü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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