Резидент-координатор ООН в Азербайджане поделилась публикацией о Баку

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поделилась публикацией по случаю третьей годовщины своего пребывания в Баку.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на ее странице в социальной сети "Х".

"Отмечаем три года пребывания в городе ветров - Баку! От потрясающего комплекса Огненных башен до исторического Старого города - здесь объединились Восток и Запад. Да здравствует богатая культура, вкусная кухня и радушные люди, которые сделали этот путь незабываемым" - говорится в публикации.