BMT rəsmisi Azərbaycandakı fəaliyyətinin üçüncü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi Vladanka Andreeva Bakıda olmasının üçüncü ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

"Report"un məlumatına görə, müvafiq paylaşım diplomatın "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.

“Fəaliyyətimin üç illiyini küləklər şəhəri olan Bakıda qeyd edirik. Heyrətamiz "Flame Towers" kompleksindən tarixi Köhnə Şəhərə qədər Şərq və Qərb burada birləşir. Yaşasın zəngin mədəniyyət, ləzzətli mətbəx və bu səyahəti unudulmaz edən qonaqpərvər insanlar”, - V.Andreeva qeyd edib.