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Резидент-координатор: ООН поддерживает разминирование территорий Азербайджана

Резидент-координатор: ООН поддерживает разминирование территорий Азербайджана ООН поддерживает разминирование территорий Азербайджана.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 15:02
Резидент-координатор: ООН поддерживает разминирование территорий Азербайджана

ООН поддерживает разминирование территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила, выступая на первом Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.

По ее словам, ООН в Азербайджане также готова оказывать поддержку экономике, окружающей среде и программе "Великое возвращение". В целом, приоритеты ООН соответствуют приоритетам страны, добавила В. Андреева.

Резидент-координатор также отметила, что Азербайджан принял хорошую стратегию в борьбе с пандемией COVID-19, и ООН поддержала ее.

В. Андреева напомнила, что в марте в Азербайджан прибыла миссия, состоящая из экспертов ООН, Европейского Союза (ЕС) и Всемирного Банка, для оценки потребностей восстановления и реконструкции на освобожденных территориях на основе методологии Оценки путей восстановления и развития мира (RPBA), которая провела работу в том числе и в Агдамском районе.

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