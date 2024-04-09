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Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана 9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
9 апреля 2024 г. 15:46
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана

9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции поздравил главу нашего государства с праздником Рамазан, передал пожелания процветания нашему народу.

Выразив признательность за оказанное внимание и поздравление, президент Ильхам Алиев в свою очередь поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с праздником, пожелал благополучия народу Турции.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие дружеские, братские и союзнические отношения будут и дальше развиваться и укрепляться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на английском языке Erdogan congratulates Ilham Aliyev on Eid al-Fitr
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Ramazan bayramı münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

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