Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана

9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции поздравил главу нашего государства с праздником Рамазан, передал пожелания процветания нашему народу.

Выразив признательность за оказанное внимание и поздравление, президент Ильхам Алиев в свою очередь поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с праздником, пожелал благополучия народу Турции.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие дружеские, братские и союзнические отношения будут и дальше развиваться и укрепляться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.