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Париж. 30 октября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев встретился с представителями азербайджанской диаспоры в Париже.

Как передает французское бюро Report, новоназначенный посол Азербайджана во Франции принял азербайджанцев, проживающих в этой стране.

На встрече посол рассказал о реализованных проектах в рамках сотрудничества Азербайджана и Франции,о роли диаспоры в развитии этого сотрудничества и других актуальных вопросах.

"Мы функционируем в условиях интенсивного диалога и сотрудничества с Францией. В Национальной Ассамблеи Франции сформирована группа дружбы с Азербайджаном. В группу входят 26 депутатов. Это большая цифра по сравнению с другими группами дружбы", - заявил посол.

Он отметил, что интерес 26 французских депутатов к дружбе с Азербайджаном - это достижение нашей страны: "Я надеюсь, что это группа будет активной и мы не пожалеем усилий в этом направлении. Руководитель группы будучи также членом недавно созданного движения "Ирели" (Вперед), молодой француз с опытом работы и жизненным опытом. Мы должны доводить правду об Азербайджане с помощью этих новых кадров, организовывать постоянные визиты.

Во Франции живет не так уж и много наших соотечественников. Но главное не количество, а качество. Мы должны без устали пропагандировать правду об Азербайджане. Ваша роль очень большая в этом деле. Мы должны действовать не покладая рук в направлении популяризации во Франции Азербайджана, его богатой и великолепной истории, культуры и искусства”.

Вюсаля Исметгызы