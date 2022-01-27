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Рабочая группа Конгресса США выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 января

Рабочая группа Конгресса США выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 января Демократ Палаты представителей США, сопредседатель Рабочей группы по Азербайджану Стив Коэн из Теннесси выступил с заявлением по случаю 32-й годовщины трагедии 20 января.
Внешняя политика
27 января 2022 г. 01:14
Рабочая группа Конгресса США выступила с заявлением в связи с годовщиной трагедии 20 января

Демократ Палаты представителей США, сопредседатель Рабочей группы по Азербайджану Стив Коэн из Теннесси выступил с заявлением по случаю 32-й годовщины трагедии 20 января.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в США, Коэн отметил, что "Черный январь" - один из самых трагических событий в истории Азербайджана.

Так, 32 года назад, 20 января около 26 000 советских военнослужащих вторглись в столицу Баку, используя танки и бронетехнику, стреляя по ни в чем не повинным людям и мирным демонстрантам, в том числе пожилым людям и женщинам, убив 147 человек и ранив 800 человек.

В заявлении также говорится, что азербайджанский народ не сдался перед всем этим и продолжал борьбу за независимость в 1991 году. В заявлении также говорилось, что США были одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана и установивших дипломатические отношения 28 февраля 1992 года.

Конгрессмен сказал, что США и Азербайджан являются стратегическими союзниками и имеют общие интересы, как региональные, так и глобальные.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresinin İşçi Qrupu 20 Yanvar faciəsinin ildönümü münasibətilə bəyanat verib

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