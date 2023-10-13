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Путин: Россия в ходе председательства в СНГ будет уделять особое внимание экономической интеграции

Путин: Россия в ходе председательства в СНГ будет уделять особое внимание экономической интеграции Россия в ходе своего председательства в СНГ в следующем году будет уделять особое внимание экономической интеграции, военному сотрудничеству и борьбе с фальсификацией истории.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 14:44
Путин: Россия в ходе председательства в СНГ будет уделять особое внимание экономической интеграции

Россия в ходе своего председательства в СНГ в следующем году будет уделять особое внимание экономической интеграции, военному сотрудничеству и борьбе с фальсификацией истории.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном формате в Бишкеке.

"В военной и правоохранительной сферах российское председательство сконцентрируется на совершенствовании механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам, на укреплении внешних границ Содружества. Будем делать все необходимое для полноформатной реализации профильных программ СНГ, включая концепцию военного сотрудничества и программу укрепления погранбезопасности", - сказал он.

Путин отметил, что Россия придает большое значение работе с партнерами по тематике расширения культурно-гуманитарных связей, сотрудничеству в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта.

"Полагаем важным предпринять скоординированные шаги для сохранения памяти о нашем общем прошлом, противодействия попыткам фальсификации истории", - сказал президент РФ.

В ходе председательства Россия рассчитывает также придать дополнительный импульс и деятельности межпарламентской ассамблеи cтран СНГ, в том числе Москва заинтересована в активизации сотрудничества законодателей для формирования единого правового пространства, укрепления связей с парламентскими объединениями ОДКБ и других партнерских структур, добавил он.

Отметим, следующий саммит СНГ пройдет 8 октября следующего года в Москве.

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