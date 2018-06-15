Путин познакомил премьер-министра Армении с президентом Азербайджана

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что российский президент Владимир Путин познакомил его с руководителем Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Report, по его словам, Путин устроил небольшой прием по окончанию футбольного матча Россия–Саудовская Аравия для глав государств СНГ.

Среди прочих, на этом приеме присутствовал глава Азербайджана Ильхам Алиев.

"И президент России нас познакомил. Это было просто знакомство, никаких обсуждений или содержательного разговора и контактов не было", - рассказал Пашинян.

Напомним, что в этот четверг на московском стадионе "Лужники" прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Сразу после нее состоялся матч сборных России и Саудовской Аравии, в котором российская команда одержала победу со счетом 5:0.