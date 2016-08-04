​Путин и Рухани в Баку обсудят военно-техническое сотрудничество

Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Вопрос военно-технического сотрудничества стоит в планах встречи президента России Владимира Путина и Хасана Рухани.

Как передает Report, об этом подтвердил газете "Известия" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщала во вторник пресс-служба кремля, президент России 8 августа посетит Баку, чтобы принять участие в первой трехсторонней встрече глав Азербайджана, Ирана и России. Ожидается, что Путин, Алиев и Рухани обсудят актуальные вопросы международной и региональной политики, перспективы налаживания практического сотрудничества, в частности, в сферах энергетики и транспорта.

Как сообщает издание, Путин и Роухани обсудят расширение военно-технического сотрудничества двух государств, иранская сторона заинтересована в новейшей российской технике. Кроме того, как утверждают "Известия", "речь может пойти о повышении уровня взаимодействия до проведения совместных учений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил газете, что вопрос военно-технического сотрудничества стоит в планах встречи лидеров двух стран.

В свою очередь, собеседник газеты в аппарате правительства РФ сообщил, что в составе российской делегации будет заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, отвечающий за военно-промышленный комплекс.