Провокации Армении на границе с Азербайджаном обсудят на осенней сессии ПАСЕ

Сегодня в Страсбурге начинает работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Сегодня в Страсбурге начинает работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе сессии Ассамблеи состоятся дебаты касательно недавних провокаций Армении на азербайджано-армянской границе, продовольственной безопасности Европы, последствий войны России против Украины для Европы.

Ассамблея также должна обсудить выполнение Турцией, Венгрией и Румынией своих обязательств перед ПАСЕ.

В ходе сессии 13 октября перед депутатами Ассамблеи в режиме видеоконференции выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Также состоятся выступления президента Ирландии Майкла Хиггинса, президента Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассиса, премьер-министра Албании Эди Рама.

Сессия завершит работу 14 октября.

Ранее глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской Ассамблее Совета Европы, председатель парламентского комитета Самед Сеидов и члены делегации – депутаты Эркин Гадирли, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров, Парвин Керимзаде, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде и Севиндж Фаталиева отправились в Страсбург для участия в осенней сессии организации.