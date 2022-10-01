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Продолжаются обращения в международные суды по поводу преступлений армян

Продолжаются обращения в международные суды по поводу преступлений армян Продолжаются дела в направлении обращений в международные суды по поводу преступлений армянских захватчиков.
Внешняя политика
1 октября 2022 г. 08:50
Продолжаются обращения в международные суды по поводу преступлений армян

Продолжаются дела в направлении обращений в международные суды по поводу преступлений армянских захватчиков.

Как сообщает Report, об этом в статье для официальной прессы заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

«Следственное управление Генеральной прокуратуры приняло необходимые меры, проводя возможные следственные действия в условиях боевых действий по каждому уголовному факту, совершенному незаконными армянскими формированиями в период Отечественной войны.

Одновременно с другими учреждениями, в том числе с Министерством иностранных дел, в целях определения размера ущерба, причиненного уничтоженным армянскими захватчиками населенным пунктам, историческим, религиозным и культурным памятникам и другому имуществу, продолжаются соответствующие дела», - отметил генпрокурор.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq məhkəmələrə ermənilərin cinayətləri ilə bağlı müraciət davam etdirilir

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