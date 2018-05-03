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    Прикаспийские страны утвердили текст соглашения в сфере транспорта

    Эксперты Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Ирана и России согласовали текст соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Эксперты Азербайджана, Казахстана, Туркмениcтана, Ирана и России согласовали текст соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил заместитель министра транспорта России Виктор Олерский на проходящем в Туркменистане форуме "Великий шелковый путь - к новым рубежам развития".

    По его словам, соглашение предполагается вынести на подписание во время Каспийского саммита в Астане в 2018 году.

    В.Олерский напомнил, что разработать соглашение предложил в 2015 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

    "Руководство России полностью поддержало это крайне своевременное предложение", - подчеркнул замминистра.

    Ожидается, что на саммите в Астане будет рассмотрен проект конвенции о правовом статусе Каспия. 

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