Прикаспийские страны утвердили текст соглашения в сфере транспорта

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Эксперты Азербайджана, Казахстана, Туркмениcтана, Ирана и России согласовали текст соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил заместитель министра транспорта России Виктор Олерский на проходящем в Туркменистане форуме "Великий шелковый путь - к новым рубежам развития".

По его словам, соглашение предполагается вынести на подписание во время Каспийского саммита в Астане в 2018 году.

В.Олерский напомнил, что разработать соглашение предложил в 2015 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Руководство России полностью поддержало это крайне своевременное предложение", - подчеркнул замминистра.

Ожидается, что на саммите в Астане будет рассмотрен проект конвенции о правовом статусе Каспия.