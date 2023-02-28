Президент Узбекистана посетит с рабочим визитом Азербайджан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 марта будет находиться в Азербайджане с рабочим визитом.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 марта будет находиться в Азербайджане с рабочим визитом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы узбекского государства.

Программой пребывания в городе Баку предусматривается участие Шавката Мирзиёева в пленарной сессии саммита Движения неприсоединения.

В повестку дня мероприятия включены вопросы развития многостороннего диалога и расширения сотрудничества в условиях сохраняющегося воздействия последствий пандемии, а также усиливающихся вызовов и угроз международной безопасности и стабильности.

Движение неприсоединения является одной из крупнейших международных структур, объединяющей 120 государств-участников, провозгласивших основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и организациях, а также развитие сотрудничества на основе принципов и целей Устава ООН.