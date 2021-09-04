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Турция утвердила даты вступления в силу соглашений с Азербайджаном

Турция утвердила даты вступления в силу соглашений с Азербайджаном Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил даты вступления в силу трех соглашений, подписанных с Азербайджаном.
Внешняя политика
4 сентября 2021 г. 09:54
Турция утвердила даты вступления в силу соглашений с Азербайджаном
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил даты вступления в силу трех соглашений, подписанных с Азербайджаном.

Как передает Report, соответствующая информация опубликована в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete.

Утверждена дата вступления в силу "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сферах энергетики и горнодобывающей промышленности", подписанного 25 февраля 2020 года в Баку, "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики в сфере оборонной промышленности", подписанного 31 октября 2017 года в Баку и "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о создании, функционировании и деятельности центров культуры", подписанного 25 апреля 2018 года в Анкаре.

Документы считаются вступившими в силу 29 апреля 2021 года, 21 апреля 2021 года и 30 марта 2021 года соответственно.

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Версия на английском языке Turkey approves effective dates of agreements with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanmış üç müqavilə qüvvəyə minib

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