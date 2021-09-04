Турция утвердила даты вступления в силу соглашений с Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил даты вступления в силу трех соглашений, подписанных с Азербайджаном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил даты вступления в силу трех соглашений, подписанных с Азербайджаном.

Как передает Report, соответствующая информация опубликована в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete.

Утверждена дата вступления в силу "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сферах энергетики и горнодобывающей промышленности", подписанного 25 февраля 2020 года в Баку, "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики в сфере оборонной промышленности", подписанного 31 октября 2017 года в Баку и "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о создании, функционировании и деятельности центров культуры", подписанного 25 апреля 2018 года в Анкаре.

Документы считаются вступившими в силу 29 апреля 2021 года, 21 апреля 2021 года и 30 марта 2021 года соответственно.