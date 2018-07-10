Президент Турции прибыл в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, посол Азербайджана в Анкаре Хазар Ибрагим, посол Турции в Баку Эркан Эзорал и другие официальные лица.

*** 11:26

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", из аэропорта Эсенбога в Анкаре главу государства провожали временно исполняющий обязанности председателя Великого Национального Собрания Турции Дурмуш Йылмаз, вице-президент Фуат Октай, губернатор Анкары Эрджан Топаджа и другие официальные лица.