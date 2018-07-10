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    Президент Турции прибыл в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    © REUTERS/ Brendan McDermid

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, посол Азербайджана в Анкаре Хазар Ибрагим, посол Турции в Баку Эркан Эзорал и другие официальные лица.

    *** 11:26 

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган  отправился с визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", из аэропорта Эсенбога в Анкаре главу государства провожали временно исполняющий обязанности председателя Великого Национального Собрания Турции Дурмуш Йылмаз, вице-президент Фуат Октай, губернатор Анкары Эрджан Топаджа и другие официальные лица.

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