Президент Турции позвонил главе азербайджанского государства

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя благополучия и развития азербайджанского народа, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравления.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться во всех областях.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган, с удовлетворением вспомнив осуществленные в течение года многочисленные взаимные визиты и проведенные встречи, выразили уверенность в том, что эти контакты будут продолжаться и в следующем году.