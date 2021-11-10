Президент Турции: Наша поддержка в процессе восстановления освобожденных земель будет постоянной

"Рад стремительному благоустройству Карабаха и Восточного Зангезура, ликвидации за короткое время последствий оккупации. Наша поддержка в процессе реконструкции и восстановления освобожденных земель будет постоянной и впредь".

"Рад стремительному благоустройству Карабаха и Восточного Зангезура, ликвидации за короткое время последствий оккупации. Наша поддержка в процессе реконструкции и восстановления освобожденных земель будет постоянной и впредь".

Как сообщает Report, об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительном письме, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Декларацией, подписанной нами в культурной столице Азербайджана - Шуше, освобожденной от оккупации 8 ноября прошлого года, мы вывели наши отношения на союзнический уровень, что является историческим шагом для наших стран. Нет сомнений, что наше единство и дальше будет развиваться во всех сферах под лозунгом "Одна нация, два государства", - говорится в письме главы государства.