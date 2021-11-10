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Президент Турции: Наша поддержка в процессе восстановления освобожденных земель будет постоянной

Президент Турции: Наша поддержка в процессе восстановления освобожденных земель будет постоянной "Рад стремительному благоустройству Карабаха и Восточного Зангезура, ликвидации за короткое время последствий оккупации. Наша поддержка в процессе реконструкции и восстановления освобожденных земель будет постоянной и впредь".
Внешняя политика
10 ноября 2021 г. 20:10
Президент Турции: Наша поддержка в процессе восстановления освобожденных земель будет постоянной
Реджеп Тайип Эрдоган

"Рад стремительному благоустройству Карабаха и Восточного Зангезура, ликвидации за короткое время последствий оккупации. Наша поддержка в процессе реконструкции и восстановления освобожденных земель будет постоянной и впредь".

Как сообщает Report, об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительном письме, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Декларацией, подписанной нами в культурной столице Азербайджана - Шуше, освобожденной от оккупации 8 ноября прошлого года, мы вывели наши отношения на союзнический уровень, что является историческим шагом для наших стран. Нет сомнений, что наше единство и дальше будет развиваться во всех сферах под лозунгом "Одна нация, два государства", - говорится в письме главы государства.

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Версия на английском языке Turkish President: "Our support for restoration of liberated lands to continue"
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Azad edilmiş torpaqların bərpasına dəstəyimiz fasiləsiz davam edəcək"

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