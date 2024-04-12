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Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан

Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан Президент Таджикистана Эмомали Рахмон планирует совершить государственный визит в Азербайджан в третьей декаде мая этого года.
Внешняя политика
12 апреля 2024 г. 19:32
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон планирует совершить государственный визит в Азербайджан в третьей декаде мая этого года.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Таджикистана после встречи министра Сироджиддина Мухриддина с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Встреча министров прошла на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств в Минске. "Министры также обменялись мнениями о проведении во второй декаде мая дней культуры Таджикистана в Азербайджане, дней таджикского кино и Таджикско-Азербайджанского бизнес-форума", - отметили в МИД, отметив, что также обсуждались вопросы региональной и международной повестки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле прошлого года совершил государственный визит в Душанбе. Результатом переговоров с президентом Таджикистана стало подписание 14 документов о сотрудничестве. Еще раз Ильхам Алиев приезжал в Душанбе в сентябре в качестве почетного гостя на консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Рахмон до этого посещал Баку с официальным визитом в августе 2018 года.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan Prezidenti Azərbaycana səfər edəcək

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