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Президент: Состав Совета Безопасности ООН должен быть расширен

Президент: Состав Совета Безопасности ООН должен быть расширен Вопросы, связанные с ООН, обсуждаются в мире уже много лет, идет обмен мнениями о реформах в ООН. В одном из своих выступлений я отметил, что в этих реформах есть большая необходимость. Считаю, что состав Совета Безопасности должен быть расширен.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 16:41
Президент: Состав Совета Безопасности ООН должен быть расширен

Вопросы, связанные с ООН, обсуждаются в мире уже много лет, идет обмен мнениями о реформах в ООН. В одном из своих выступлений я отметил, что в этих реформах есть большая необходимость. Считаю, что состав Совета Безопасности должен быть расширен.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы после церемонии подписания азербайджано-египетских документов.

Отметив, что одно постоянное место обязательно должно быть предоставлено члену Организации исламского сотрудничества, глава государства подчеркнул: "Сама Организация исламского сотрудничества должна выдвигать эту кандидатуру на основе консультаций. Еще одно постоянное место необходимо предоставить Движению неприсоединения, и это место должна занимать страна, председательствующая в Движении неприсоединения".

Констатировав, что это будет справедливо, президент Азербайджана сказал: "Поскольку со времени Второй мировой войны прошло почти 80 лет, мир изменился, и эти изменения продолжаются быстрыми темпами. Поэтому считаю, что данные реформы послужат созданию более справедливого и безопасного мира".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Composition of UN Security Council should be expanded
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "BMT Təhlükəsizlik Şurasının tərkibi genişləndirilməlidir və bir daimi yer mütləq İƏT üzvünə verilməlidir"

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