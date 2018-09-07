Президент России посетит Азербайджан в конце сентября

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан в конце сентября . Как передает Report, об этом "Известиям" сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Кроме того, по его словам, до конца года Россия примет трехсторонний саммит с участием президентов России, Ирана и Азербайджана.

Напомним, впервые встреча глав России, Ирана и Азербайджана состоялась в 2016 году. Позднее саммиты проходили в Баку и Тегеране.