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    Президент России посетит Азербайджан в конце сентября

    До конца года Россия примет трехсторонний саммит с участием президентов России, Ирана и Азербайджана

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан в конце сентября . Как передает Report, об этом "Известиям" сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. 

    Кроме того, по его словам, до конца года Россия примет трехсторонний саммит с участием президентов России, Ирана и Азербайджана.

    Напомним, впервые встреча глав России, Ирана и Азербайджана состоялась в 2016 году. Позднее саммиты проходили в Баку и Тегеране. 

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