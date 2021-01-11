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Президент: Разблокирование транспортных коммуникаций может придать очень большой динамизм развитию региона

Президент: Разблокирование транспортных коммуникаций может придать очень большой динамизм развитию региона "То заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях. Потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. Это та сфера, которая может придать очень большой динамизм р
Внешняя политика
11 января 2021 г. 22:58
Президент: Разблокирование транспортных коммуникаций может придать очень большой динамизм развитию региона
Президент Ильхам Алиев

"То заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях. Потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. Это та сфера, которая может придать очень большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после трехсторонней встречи в Москве.

Подчеркнув, что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей, глава нашего государства сказал: "Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе. Мы должны и дальше стремиться к тому, чтобы находить те сферы деятельности, которые бы дали быстрый эффект и нацелены на результат".

Президент отметил, что большая часть пунктов совместного Заявления от 10 ноября выполнена. "Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу, и за 2 месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства. Все это вселяет уверенность в том, как Владимир Владимирович один раз сказал, нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем, о том, как жить вместе по соседству, как стремиться к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий и в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpası regionun inkişafına dinamizm gətirə, təhlükəsizliyi möhkəmlədə bilər

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