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Президент Португалии выразил соболезнования президенту Азербайджана

Президент Португалии выразил соболезнования президенту Азербайджана Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением авиалайнера "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 19:00
Президент Португалии выразил соболезнования президенту Азербайджана

Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением авиалайнера "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Глубоко опечален известием о гибели и ранении большого числа людей в результате трагического крушения самолета "Азербайджанских авиалиний".

В эти скорбные минуты от имени народа Португалии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, заявляю о солидарности.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".

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Версия на английском языке Portuguese President expresses condolences to Azerbaijani head of state
Версия на азербайджанском языке Portuqaliya Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısına başsağlığı verib

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