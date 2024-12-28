Президент Португалии выразил соболезнования президенту Азербайджана

Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением авиалайнера "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением авиалайнера "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Глубоко опечален известием о гибели и ранении большого числа людей в результате трагического крушения самолета "Азербайджанских авиалиний".

В эти скорбные минуты от имени народа Португалии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, заявляю о солидарности.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".