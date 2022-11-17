Алиев: Мы готовы говорить с армянами, живущими в Карабахе, но не с присланным Москвой Варданяном

Алиев: Мы готовы говорить с армянами, живущими в Карабахе, но не с присланным Москвой Варданяном

"Я думаю, важно, что Армения открыто заявляет о том, чего она действительно хочет. Если они хотят вести разговор о правах и безопасности армян в Карабахе, этого не получится. Мы готовы говорить об этом с армянами, живущими в Карабахе, но не с присланными

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