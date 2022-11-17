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Алиев: Мы готовы говорить с армянами, живущими в Карабахе, но не с присланным Москвой Варданяном

Алиев: Мы готовы говорить с армянами, живущими в Карабахе, но не с присланным Москвой Варданяном "Я думаю, важно, что Армения открыто заявляет о том, чего она действительно хочет. Если они хотят вести разговор о правах и безопасности армян в Карабахе, этого не получится. Мы готовы говорить об этом с армянами, живущими в Карабахе, но не с присланными
Внешняя политика
17 ноября 2022 г. 16:28
Алиев: Мы готовы говорить с армянами, живущими в Карабахе, но не с присланным Москвой Варданяном

"Я думаю, важно, что Армения открыто заявляет о том, чего она действительно хочет. Если они хотят вести разговор о правах и безопасности армян в Карабахе, этого не получится. Мы готовы говорить об этом с армянами, живущими в Карабахе, но не с присланными Москвой людьми, такими как Варданян, у которых в карманах миллиарды украденных у русского народа денег. Он был отправлен из Москвы туда с очень четкой повесткой".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 17 ноября, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем, в которую вошли ответственные лица Европейского Союза и ряда стран-членов Восточного партнерства.

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Версия на английском языке President: "We are ready to talk with Armenians living in Karabakh, but not with people like Vardanyan sent by Moscow"
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qarabağda yaşayan ermənilərlə danışmağa hazırıq, amma Moskvanın göndərdiyi Vardanyan kimi insanlarla yox"

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