Алиев: Мы готовы говорить с армянами, живущими в Карабахе, но не с присланным Москвой Варданяном

"Я думаю, важно, что Армения открыто заявляет о том, чего она действительно хочет. Если они хотят вести разговор о правах и безопасности армян в Карабахе, этого не получится. Мы готовы говорить об этом с армянами, живущими в Карабахе, но не с присланными Москвой людьми, такими как Варданян, у которых в карманах миллиарды украденных у русского народа денег. Он был отправлен из Москвы туда с очень четкой повесткой".
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 17 ноября, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем, в которую вошли ответственные лица Европейского Союза и ряда стран-членов Восточного партнерства.