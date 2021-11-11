Президент Международной тюркской академии поздравил Азербайджан с Днем Победы

В рамках заседания Совета министров иностранных дел Турции в Стамбуле министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали.

В рамках заседания Совета министров иностранных дел Турции в Стамбуле министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали.

Как передает Report со ссылкой на МИД, Джейхун Байрамов высоко оценил деятельность Тюркской академии и ее роль в сотрудничестве тюркских государств в области образования, науки и культуры.

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали поздравил с первой годовщиной Победы в Карабахе и сказал, что она является общей победой всего тюркского мира. Он также поблагодарил азербайджанскую сторону за высокий уровень поддержки, оказанной деятельности организации, и проинформировал о текущих и планируемых проектах.