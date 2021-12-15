Президент: Достигнуто полное согласие об открытии железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией.

"Да, мы хотим открыть границы. До сих пор в рамках рабочей группы, руководимой заместителями премьер-министров Азербайджана, Армении и России несколько раз проводились переговоры".

"Да, мы хотим открыть границы. До сих пор в рамках рабочей группы, руководимой заместителями премьер-министров Азербайджана, Армении и России несколько раз проводились переговоры".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 14 декабря в Брюсселе в интервью испанскому изданию El Pais.

"Основная цель и задача этой рабочей группы - открытие коммуникаций. Несколько этапов переговоров были относительно успешными. Сейчас между Азербайджаном и Арменией есть полное согласие в связи с открытием железнодорожных коммуникаций, и мы начали строить на освобожденных территориях железнодорожные пути в направлении границы с Арменией. В то же время в предыдущие месяцы Армения протестовала против открытия автомобильной дороги, но теперь мы убедили их в неизбежности этого, они соглашаются с этим. Теперь мы обсуждаем юридический режим этих коридоров, Зангезурского коридора, ведущих через Азербайджан в Армению, а оттуда в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики. Здесь имеются определенные открытые вопросы. Однако считаю, что обе страны принимают, что это должно произойти, и кстати, в прошлом месяце в Сочи во время трехсторонней встречи по инициативе президента Путина мы приняли заявление, в котором открыто говорится об открытии коммуникаций. Так что это произойдет. К слову, воздушное пространство уже активно. Сейчас самолеты азербайджанских авиалиний, совершающие полеты из Баку в Нахчыван, начали использовать воздушное пространство Армении", - заявил президент.