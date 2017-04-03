Президент Казахстана награжден орденом "Гейдар Алиев"

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Нурсултана Назарбаева орденом "Гейдар Алиев".

Как сообщает Report, согласно документу президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев награждается орденом "Гейдар Алиев" за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

Сегодня состоялась церемония вручения ордена "Гейдар Алиев" президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.

На церемонии выступил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев вручил президенту Нурсултану Назарбаеву орден "Гейдар Алиев".

После выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.