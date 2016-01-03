Президент Исландии покинет свой пост

Президент Исландии Олавюр Рагнар Гримссон покинет свой пост.

Как сообщает Report, со ссылкой на турецких СМИ, он заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента по истечении своих полномочий в июне 2016 года.

«Больше нет той широкой неопределенности, в результате которой четыре года назад появились призывы, чтобы я остался на посту президента», — сказал О. Р. Гримссон. По словам Гримссона, наступило время для того, чтобы «переложить обязательства президента на другие плечи».

72 летний Олавюр Рагнар Гримссон с 1996 года пять раз был избран президентом

В июне в Исландии пройдут новые президентские выборы.