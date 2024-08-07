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Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями родным и близким Исмаила Бердиева

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями родным и близким Исмаила Бердиева Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование по случаю кончины главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК), председателя Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики муфтия Исмаила Бердиева.
Внешняя политика
7 августа 2024 г. 19:54
Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями родным и близким Исмаила Бердиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование по случаю кончины главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК), председателя Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики муфтия Исмаила Бердиева.

Как сообщает Report, в письме соболезнования говорится:

"С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о кончине Исмаила Алиевича Бердиева – председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесской Республики.

Исмаил-хаджи был большим другом Азербайджана. Он внес весомый вклад в развитие дружественных и добрососедских отношений между Азербайджаном и Россией. За многолетнюю плодотворную деятельность в сфере укрепления дружественных связей между народами Азербайджана и России он был награжден государственным орденом Азербайджанской Республики "Достлуг".

Обширная духовная деятельность Исмаила-хаджи, посвященная продвижению веротерпимости и толерантности, углублению межрелигиозного и межцивилизационного диалога, снискала ему глубокое уважение не только в своей стране, но и за ее пределами.

Всегда с большой теплотой вспоминаю встречи и беседы с Исмаил-хаджи, особенно нашу последнюю встречу, состоявшуюся в мае этого года в Баку. Светлая память об Исмаиле Алиевиче навсегда останется в наших сердцах.

Выражаю искренние соболезнования и разделяю Вашу боль в связи с этой тяжелой утратой, скорблю вместе с Вами".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev expresses his condolences over death of Mufti of Karachay-Cherkess Republic
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Şimali Qafqazın müftisi İsmayıl Berdiyevin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib

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