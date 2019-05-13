Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском

13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вначале было сделано совместное фото.

На встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Отметив, что наша страна является надежным и ответственным партнером для Европейского Союза, Дональд Туск подчеркнул, что Европейский Союз высоко оценивает роль Азербайджана в регионе.

Президент Ильхам Алиев констатировал, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом очень успешно развиваются, и наша страна придает большое значение расширению этих связей.

Глава государства проинформировал президента Совета Европейского Союза Дональда Туска о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

На встрече было отмечено значение подписанного в прошлом году между Азербайджаном и Европейским Союзом документа «Приоритеты партнерства», кроме того, между сторонами состоялся обмен мнениями, касающийся соглашения о партнерстве, переговоры по которому продолжаются. В ходе беседы было особо подчеркнуто тесное сотрудничество Азербайджана с Европейским Союзом как в рамках Программы «Восточное партнерство», так и в двустороннем формате.