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Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского

Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю 30-летней годовщины независимости этой страны.
Внешняя политика
23 августа 2021 г. 14:32
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю 30-летней годовщины независимости этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, в тексте послания говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-летия независимости дружественной Украины.

Азербайджано-украинские связи имеют глубокие исторические корни и добрые традиции. Вызывает удовлетворение то, что наши межгосударственные отношения, построенные на прочной основе, вышли на уровень стратегического партнерства.

Уверен, что наши двусторонние связи, опирающиеся на взаимное доверие и поддержку, тесное и плодотворное сотрудничество в различных сферах нашими совместными усилиями будут и дальше успешно развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов.

В столь знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в делах, дружественному народу Украины – постоянного спокойствия и благосостояния".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Volodimir Zelenskini təbrik edib

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