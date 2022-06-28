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Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии

Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Внешняя политика
28 июня 2022 г. 15:33
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства поздравил Ираклия Гарибашвили с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.

Ираклий Гарибашвили поблагодарил главу государства за внимание и поздравления.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили выразили удовлетворение успешным развитием дружественных отношений между странами и выразили уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективам двусторонних отношений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Prime Minister of Georgia
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirinə zəng edib

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