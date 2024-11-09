Президент Ильхам Алиев поздравил короля Камбоджи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Камбоджи Нородому Сиамони в связи с Днем независимости этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Камбоджи Нородому Сиамони в связи с Днем независимости этой страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше величество, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Камбоджи – Дня независимости, передаю наилучшие пожелания.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Камбоджей и дальше будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Камбоджи - постоянного мира и процветания", - говорится в письме