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Президент Ильхам Алиев поздравил короля Камбоджи

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Камбоджи Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Камбоджи Нородому Сиамони в связи с Днем независимости этой страны.
Внешняя политика
9 ноября 2024 г. 11:13
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Камбоджи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Камбоджи Нородому Сиамони в связи с Днем независимости этой страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше величество, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Камбоджи – Дня независимости, передаю наилучшие пожелания.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Камбоджей и дальше будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Камбоджи - постоянного мира и процветания", - говорится в письме

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates King of Cambodia
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Kamboca Kralını təbrik edib

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