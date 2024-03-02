Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Euronews

1 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии дал интервью телеканалу Euro

1 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии дал интервью телеканалу Euronews.

Report представляет интервью.

Euronews: Не могли бы Вы для начала сказать, почему сегодняшние заседания так важны для энергетической отрасли, а также рассказать о ваших достижениях и дальнейших шагах для успешного функционирования и развития Южного газового коридора?

Президент Ильхам Алиев: Когда мы начинали этот проект, было много разных идей по поводу его реализации. Были и оптимисты, и пессимисты, а также те, кто считал, что мы не сможем его реализовать. Но мы были полны решимости и знали, что это возможно. Но нам было необходимо широкое международное сотрудничество. И мы начали выстраивать партнерские отношения между странами, между компаниями, приглашая ведущие международные финансовые институты поддержать нас своим финансированием. И трубопровод длиной 3500 километров теперь стал реальностью. Это больше не мечта. Он охватывает все растущее количество стран, так как, как я уже сказал сегодня на открытии заседания, у нас появились новые интерконнекторы, которые позволяют транспортировать природный газ в новые пункты назначения. Фактически это полностью меняет географию поставок энергоносителей, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью. А проявление хороших результатов инициативы, которую мы запустили десять лет назад, конечно, должно сделать нас счастливыми.

Euronews: Этот год также является очень важным. На горизонте COP29. И развитие проектов в области возобновляемых источников энергии действительно демонстрирует, как Азербайджан прокладывает путь в будущее устойчивой энергетики.

Президент Ильхам Алиев: Да, я думаю, это часть нашей общей "зеленой" повестки дня и нашего чувства ответственности, поскольку страна, богатая ископаемым топливом, должна быть в авангарде стран, находящихся в процессе перехода к "зеленой" энергетике. Мы делаем это не потому, что нам не хватает традиционных ресурсов, а потому, что мы хотим внести свой вклад, используя финансирование, используя доходы, которые мы получаем от продажи нефти и газа, чтобы инвестировать в возобновляемые источники энергии и создать общее понимание в их необходимости. Мы видим это здесь, в Баку, каждый год. Каждый год мы отмечаем снижение уровня Каспийского моря. Это видят все, кто живет на берегу моря, даже здесь, в центре Баку. Мы наблюдаем опасные последствия климатических изменений, а именно: меньше воды в наших реках, меньше снега в наших горах, меньше воды в Каспийском море. И если мы не будем решать эту проблему вдохновенно и с чувством долга, то от этого пострадают все. Таким образом, у Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов. Потенциал Каспийского моря Азербайджана составляет 157 ГВт, что основано на оценке Международной финансовой корпорации. И мы уже начали идти по этому важному пути. Мы планируем через десять лет использовать ВИЭ в максимальной степени и сократить потребление природного газа внутри страны.

Euronews: Мне понравилось, что в своей речи вы сказали, что не следует винить страны, обладающие нефтью и газом. Это не их вина. Вместо того, чтобы порицать их с таких позиций, следует оценивать их деятельность с точки зрения того, как они решают вопросы, связанные с охраной окружающей среды и "зеленым" переходом. Вы действительно верите в это, не так ли?

Президент Ильхам Алиев: Да, конечно. Мы должны немного изменить наши представления об этом, так как это не наша вина, что мы являемся страной с ископаемым топливом. Думаю, наша заслуга как раз-таки в том, что нам удалось избежать так называемого нефтяного проклятия, с которым столкнулись многие страны с запасами нефти и газа. Мы превратили нефть в развитие. Нам удалось обеспечить справедливое распределение богатств. За последние двадцать лет мы сократили уровень бедности в Азербайджане с 50% до 5%. И все, что вы видите здесь, в Баку, - это абсолютно новое развитие инфраструктуры и улучшение условий жизни людей. К сожалению, сегодня ископаемое топливо представляется чем-то опасным, плохим, а страны, которые обладают этими ресурсами, должны считаться виноватыми в этом. Мое послание заключалось в следующем: давайте оценку нашим действиям, тому, как мы обращаемся с этими ресурсами, как мы используем доходы для удовлетворения потребностей людей и стимулирования "зеленой" повестки дня. Надеюсь, мое послание будет услышано.

Euronews: Господин президент, большое спасибо, что уделили нам время.