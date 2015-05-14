Президент Ильхам Алиев принял председателя Группы дружбы Бундестага Германии по Южному Кавказу

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 14 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Группы дружбы Бундестага Федеративной Республики Германия по Южному Кавказу Карин Штренц.

Как отмечает Report, Карин Штренц преподнесла главе государства памятный подарок.

Подчеркнув, что двусторонние связи между Азербайджаном и Германией в различных направлениях, в том числе в области межпарламентского сотрудничества, находятся на высоком уровне, глава государства выразил надежду, что визит делегации во главе с председателем Группы дружбы Бундестага по Южному Кавказу Карин Штренц в нашу страну послужит делу дальнейшего расширения этого сотрудничества. Отметив значение встреч высокого уровня в укреплении отношений, президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свой визит в Германию и проведенные там плодотворные встречи.

Председатель Группы дружбы Бундестага Германии по Южному Кавказу Карин Штренц подчеркнула значение того, что Азербайджан в этом году станет организатором исторического события – первых Европейских игр, выразила желание своей страны наблюдать за этими соревнованиями. Отметив необходимость демонстрации справедливой позиции по Азербайджану, Карин Штренц сказала: "Мы постараемся, чтобы не было двойных стандартов, чтобы была справедливая позиция. Двойные стандарты беспокоят и нас".

Глава государства отметил, что демонстрация несправедливой позиции накануне первых Европейских игр не соответствуют духу и уставу Олимпийских игр. Президент Ильхам Алиев коснулся важности одинакового подхода ко всем государствам, подчеркнул, что двойные стандарты негативно отражаются на общественном мнении как в стране, так и в Европе.

На встрече была отмечена особая роль сотрудничества Азербайджана с Европейским Союзом в энергетическом секторе, подчеркнуто значение крупных энергетических проектов, реализуемых по инициативе нашей страны, говорилось о перспективе проектов TANAP и ТАР, состоялся широкий обмен мнениями по вопросам урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.