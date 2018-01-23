Президент Ильхам Алиев встретился с членом правления компании Mastercard

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с членом правления компании Mastercard Тимом Мерфи.

Как передает Report, Тим Мерфи с удовлетворением отметил, что благодаря успешным реформам, осуществляемым в Азербайджане в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева, компания Mastercard также участвует в мероприятиях, связанных с развитием электронной торговли и электронных платежей, и реализовала различные проекты. Подчеркнув, что в настоящее время Mastercard широко используется в Азербайджане при осуществлении электронных платежей, Тим Мерфи отметил успешное сотрудничество с Центральным банком, а также другими банками и платежными системами.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в результате осуществленных в последние годы реформ перед соответствующими органами поставлена задача увеличить объем безналичных платежей в Азербайджане. Глава государства подчеркнул значение активного участия Mastercard в данных проектах.