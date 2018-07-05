Президент Ильхам Алиев снялся в документальном фильме о столице Казахстана - ВИДЕО

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с днем Астаны снялся в документальном фильме "Столица великой степи".

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, Ильхам Алиев в интервью поделился своим мнением о столице Казахстана Астане.

Он отметил, что перенос столицы из Алма-Аты в Астану в то время требовал от президента Казахстана мужества, мудрость и решимости.

В фильме также приняли участие президенты Кыргызстана - Сооронбай Жээнбеков, Молдовы - Игорь Додон, России - Владимир Путин, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев и многие другие.

Тизер был опубликован на странице Телерадиокомплекса Президента РК в Instagram.

В фильме говорится об основании самой юной столицы мира, как к этому проекту отнеслись 20 лет назад, насколько правильным было это решение, и какого результата достигла Астана за эти годы.