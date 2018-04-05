Президент Ильхам Алиев: Следует положить конец оккупации, только тогда в регионе воцарится мир

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Следует положить конец оккупации территорий Азербайджана Арменией, только тогда в регионе воцарится мир".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открывшейся сегодня в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.
Президент подчеркнул, что несмотря на грубое нарушение норм международного права, в отношении Армении до сих пор не применены санкции.
"Мониторинги ОБСЕ показали, что историческое наследие Азербайджана было уничтожено на оккупированных территориях армянскими вандалами", - заявил И. Алиев.
Он отметил, что Армения является моноэтнической страной, где проводились этнические чистки в отношении других народов, в частности, этнических азербайджанцев.
В то же время в Азербайджане мультикультурализм является государственной политикой:
"Азербайджан в течение долгих веков является пространством религиозного разнообразия, в этом и заключается наша сила".
Президент напомнил, что 100 лет назад АДР объявила права женщин наравне с мужчинами, и сегодня Азербайджан продолжает следовать этим ценностям демократии.
Tural AsadiАвтор новости
Поделиться в Facebook