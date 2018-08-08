Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Шри-Ланки в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ 8 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в нашей стране Мохаммеда Шарифа Аниса.

Как сообщает Report, посол Мохаммед Шариф Анис обошел строй почетного караула.

Мохаммед Шариф Анис вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что между Азербайджаном и Шри-Ланкой существуют очень хорошие политические связи, глава государства выразил удовлетворение тем, что наши страны поддерживают друг друга в международных организациях.

Указав на важность развития связей в экономической сфере, глава государства сказал, что для этого имеется хороший потенциал. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в период деятельности Мохаммеда Шарифа Аниса в качестве посла будут проведены плодотворные встречи с соответствующими структурами Азербайджана и организованы взаимные визиты для определения задач по дальнейшему укреплению связей между нашими странами.

Мохаммед Шариф Анис передал главе государства приветствия президента Шри-Ланки Майтрипалы Сирисены и премьер-министра Шри-Ланки. Коснувшись значения развития двусторонних отношений в различных направлениях, посол сказал, что приложит все усилия для расширения связей в торговой и промышленной сферах.

Отметив, что Азербайджан является одним из прекраснейших туристических мест в регионе, посол подчеркнул наличие широких возможностей для налаживания сотрудничества между Шри-Ланкой и Азербайджаном в этой сфере. В то же время посол отметил необходимость изучения возможностей в области взаимных инвестиций.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что Мохаммед Шариф Анис внесет вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами.

Глава государства Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипалы Сирисены и премьер-министра Шри-Ланки, просил передать и его приветствия президенту и премьер-министру Шри-Ланки.