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    Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Парагвая

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 16 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Республики Парагвай Фернандо Луго Мендеса.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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