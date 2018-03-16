Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Парагвая

16 марта, 2018 11:20

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 16 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Республики Парагвай Фернандо Луго Мендеса. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.