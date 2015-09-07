Президент Ильхам Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

Как сообщает Report, отметив, что между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией осуществляется успешное сотрудничество, президент Ильхам Алиев сказал, что в нашей стране предприняты многие практические шаги с целью модернизации таможенной системы. Говоря о значении таможенной службы с точки зрения экономики и безопасности, глава государства подчеркнул, что в Азербайджане проводятся широкие реформы и по упрощению таможенных процедур. Президент Ильхам Алиев сообщил, что наша страна приняла ряд мероприятий в области таможенной службы, коснулся значения проведения в Баку 10-й ежегодной конференции PICARD "Программа сотрудничества в области академических исследований и развития в таможенной сфере" Всемирной таможенной организации.

Подчеркнув, что объем таможенных перевозок в мире постепенно растет, генеральный секретарь Кунио Микурия отметил, что регулярное повышение профессионализма в этой сфере является очень важным. Кунио Микурия сказал, что в настоящее время во многих странах чрезвычайно возросла актуальность вопросов управления международными перевозками. Он выразил надежду на то, что проводимая в Баку 10-я ежегодная конференция исследований PICARD внесет вклад в эту работу, поблагодарил главу государства за поддержку работы таможенной службы. Напомнив о том, что в столице Азербайджана функционирует Региональной учебный центр руководимой им организации, К.Микурия с удовлетворением отметил, что в Баку также откроется новый Региональный кинологический учебный центр.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией.