Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром внутренних дел Саудовской Аравии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ 4 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром внутренних дел Королевства Саудовская Аравия, принцем Абдулазизом бин Саудом бин Найифом Аль Саудом.

Как сообщает Report, отметив, что связи между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия находятся на очень высоком уровне, глава государства с удовлетворением вспомнил свой визит в Саудовскую Аравию и обсуждения, проведённые во время визита с Его Королевским Величеством и другими руководящими лицами, отметил, что эти обсуждения сыграли важную роль для развития наших связей.

Президент Ильхам Алиев сказал, что наши страны успешно сотрудничают в различных сферах, всегда поддерживают друг друга в рамках международных отношений, политические связи находятся на очень высоком уровне. Глава государства отметил, что основанная на чувствах справедливости и братства позиция Саудовской Аравии в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом воспринимается в Азербайджане с очень большим чувством признательности. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанский народ хорошо знает, что Саудовская Аравия из-за этого конфликта и оккупации не установила никаких связей с Арменией, и это - наглядный пример нашей дружбы, нашего братства.

Коснувшись экономической сферы, Президент Ильхам Алиев сказал, что в последнее время предприняты очень серьезные шаги в связи с развитием в этом направлении и выразил уверенность в том, что в последующие годы в связи с ростом инвестиций и товарооборота будут осуществлены более широкие мероприятия. Отметив, что в последнее время число туристов, прибывающих из Саудовской Аравии в Азербайджан, намного увеличилось, Президент Ильхам Алиев расценил это как очередное проявление нашей дружбы. Глава государства отметил, что сотрудничество наших стран в области безопасности также находится на хорошем уровне. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что этот визит министра внутренних дел Королевства Саудовская Аравия, принца Абдулазиза бин Сауда бин Найифа Аль Сауда внесет вклад в развитие сотрудничества между нашими странами, в том числе связей между министерствами внутренних дел.

Выразив признательность за теплые слова, министр внутренних дел Королевства Саудовская Аравия, принц Абдулазиз бин Сауд бин Найиф Аль Сауд, в первую очередь, передал главе государства приветствия Служителя двух святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда и наследного принца Королевства Саудовская Аравия Мухаммеда бин Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда. Он отметил, что двусторонние отношения между нашими странами продолжают развиваться, имеется высокий уровень координации по различным вопросам. Подчеркнув, что Саудовская Аравия является для Азербайджана братской, близкой страной и стратегическим партнером, гость сказал, что сотрудничество между министерствами внутренних дел наших стран находится на высоком уровне. В этом контексте гость подчеркнул значение соглашения о сотрудничестве в области безопасности, подписанного между двумя странами в ходе визита министра внутренних дел Азербайджана в Королевство Саудовская Аравия.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда и наследного принца Королевства Саудовская Аравия Мухаммеда бин Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, просил передать и его приветствия Королю Саудовской Аравии и наследному принцу.

***16:54

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 ноября принял делегацию во главе с министром внутренних дел Королевства Саудовской Аравии Абдулазизом бин Сауд бен Наиф Аль-Саудом.