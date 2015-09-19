 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Ильхам Алиев поздравил президента Мальты

    От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мальта госпоже Мари-Луиз Колейро Преке.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Уважаемая госпожа Президент,

    От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Мальта – Днем независимости.

    Надеюсь, что предпринимаемые нами шаги по укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами внесут вклад в благосостояние двух народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальты – мира и благополучия"

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi