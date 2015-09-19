​Президент Ильхам Алиев поздравил президента Мальты

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мальта госпоже Мари-Луиз Колейро Преке.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Мальта – Днем независимости.

Надеюсь, что предпринимаемые нами шаги по укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами внесут вклад в благосостояние двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальты – мира и благополучия"