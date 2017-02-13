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    Президент Ильхам Алиев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова

    Одержанная Вами победа на выборах является наглядным выражением большой веры и доверия народа к Вам

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич,

    Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Туркменистана, передаю Вам самые добрые пожелания.

    Одержанная Вами победа на выборах является наглядным выражением большой веры и доверия народа к Вам, реальной поддержки им проводимого Вами политического курса.

    Убежден, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия на пути постоянного укрепления и развития традиционных дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Туркменистана".

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