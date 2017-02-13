Президент Ильхам Алиев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Туркменистана, передаю Вам самые добрые пожелания.

Одержанная Вами победа на выборах является наглядным выражением большой веры и доверия народа к Вам, реальной поддержки им проводимого Вами политического курса.

Убежден, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия на пути постоянного укрепления и развития традиционных дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Туркменистана".