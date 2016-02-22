​Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Брунея

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Брунея-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Брунея-Даруссалама.
Уверен, что мы и впредь последовательно продолжим наши усилия на пути развития дружественных отношений между нашими народами, сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему дружественному народу – постоянного мира и благосостояния".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook