​Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Брунея

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Брунея-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Брунея-Даруссалама.

Уверен, что мы и впредь последовательно продолжим наши усилия на пути развития дружественных отношений между нашими народами, сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему дружественному народу – постоянного мира и благосостояния".