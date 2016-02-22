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    ​Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Брунея

    Уверен, что мы и впредь последовательно продолжим наши усилия на пути развития дружественных отношений между нашими народами

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Брунея-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Брунея-Даруссалама.

    Уверен, что мы и впредь последовательно продолжим наши усилия на пути развития дружественных отношений между нашими народами, сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему дружественному народу – постоянного мира и благосостояния".

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