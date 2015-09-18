Президент Ильхам Алиев: Дербент пользуется любовью представителей множества населяющих его наций и народов

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам торжеств, посвященных 2000-летию города Дербент.

Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:

"От всего сердца поздравляю Вас, а также жителей древнего Дербента со славной датой - 2000-летием со дня основания города.

Название города Дербент, крупного населенного пункта, расположенного на Великом шелковом пути, где всегда происходил межцивилизационный диалог, где представители разных народов и этнических групп жили и живут дружной семьей, встречается в самых авторитетных исторических источниках.

Дербент, с древнейших времен прославившийся как Железные Врата Кавказа, пользуется любовью представителей множества населяющих его наций и народов. Они, по праву считая этот город своей родиной, сохраняют присущие ему многовековые мультикультуральные традиции и толерантность. Запечатленный в нашей исторической памяти как неприступная крепость, Дербент своим величием испокон веков восхищал всех, кто посещал его. Он и сегодня поражает нас неповторимыми образцами своей архитектуры, своим духовным и культурным богатством, продолжает играть важную роль в социально-экономической жизни Дагестана.

Азербайджанская Республика и Российская Федерация, Республика Дагестан Российской Федерации поддерживают весьма тесные экономические, политические и культурные связи. Наша дружба имеет многовековую историю. Политическое руководство и организации гражданского общества обеих стран стремятся приумножать братские взаимоотношения народов, живущих как в Азербайджане, так и в Дагестане, имеющих одни и те же корни, одну и ту же религию, общие этнокультурные ценности, обычаи и традиции.

Дорогие дербентцы, дорогие дагестанцы!

Выражаю глубокую уверенность в том, что отношения между Азербайджаном и Россией, Республикой Дагестан и впредь будут развиваться в духе дружбы и братства, завещанном нам нашими предками.

Еще раз поздравляю всех Вас с 2000-летием города Дербент, желаю Вам мира и благополучия, а городу Дербенту - дальнейшего процветания".