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Президент Болгарии позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Президент Болгарии позвонил президенту Ильхаму Алиеву 29 марта президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
29 марта 2024 г. 18:43
Президент Болгарии позвонил президенту Ильхаму Алиеву

29 марта президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Румен Радев выразил сожаление в связи с тем, что его запланированный визит в Баку неожиданно был отложен по причине внутриполитических обязательств в стране.

Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Было подчеркнуто, что имеются широкие возможности для развития партнерства между двумя странами в области энергетики, инвестиций, транспортного сообщения, а также поощрения деловых контактов. Кроме того, отмечено, что в процессе согласования в рабочем порядке находятся двусторонние документы для расширения договорно-правовой базы.

В ходе телефонного разговора президенты подчеркнули, что новые даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

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Версия на английском языке President of Bulgaria makes phone call to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

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