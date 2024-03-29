Президент Болгарии позвонил президенту Ильхаму Алиеву

29 марта президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Румен Радев выразил сожаление в связи с тем, что его запланированный визит в Баку неожиданно был отложен по причине внутриполитических обязательств в стране.
Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Было подчеркнуто, что имеются широкие возможности для развития партнерства между двумя странами в области энергетики, инвестиций, транспортного сообщения, а также поощрения деловых контактов. Кроме того, отмечено, что в процессе согласования в рабочем порядке находятся двусторонние документы для расширения договорно-правовой базы.
В ходе телефонного разговора президенты подчеркнули, что новые даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.